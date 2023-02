Home

Cronaca

Rifondazione in lutto per la scomparsa del compagno Saverio Renda

Cronaca

6 Febbraio 2023

Rifondazione in lutto per la scomparsa del compagno Saverio Renda

Livorno 6 febbraio 2023 – Rifondazione in lutto per la scomparsa del compagno Saverio Renda

La federazione livornese del partito della rifondazione comunista esprime profondo cordoglio per la scomparsa del compagno Saverio Renda. Segretario del nostro circolo Livorno Sud-La Rosa, il suo impegno generoso e coerente si svolgeva anche nel mondo dell’associazionismo dove era attivo in Agedo e in Avis, dove era stato presidente zonale. Siamo profondamente rattristati per la perdita di un grande compagno. Ci stringiamo ai figli Francesco (membro della nostra segreteria di federazione) e Federico, alla moglie Rita, a tutta la famiglia e a tutti e tutte quelli che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Ciao Saverio, i compagni e le compagne ti ricorderanno sempre!

La segreteria della federazione di Livorno Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin