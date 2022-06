Home

30 Giugno 2022

Rifondazione in piazza in difesa del popolo Curdo, “Svezia e Finlandia accettano le vergognose condizioni della Turchia”

Livorno 30 giugno 2022

Con molte altre realtà livornesi, domani venerdì 1 luglio dalle 18:30 saremo di fronte al consolato svedese di Livorno (in Via della Venezia, 15) per protestare contro l’accordo tra Svezia, Finlandia e Turchia.

Per entrare nella NATO superando il veto turco infatti Svezia e Finlandia hanno accettato condizioni vergognose:

estradizione dei prigionieri curdi, repressione degli attivisti, ripresa della vendita di armi alla Turchia, supporto ai suoi attacchi militari in Kurdistan.

E’ evidente che la NATO è l’organizzazione armata dell’imperialismo occidentale a guida USA e che non ha mai avuto tra i suoi obiettivi la democrazia e i diritti umani!

Invitiamo tutte e tutti a venire in piazza con noi a protestare contro questa infamia!

Inoltre, una delegazione di Rifondazione Comunista domenica sarà ad Ankara al congresso dell’HDP, il partito dei curdi e delle minoranze che Erdogan vuole mettere al bando. Porteremo la nostra solidarietà alle compagne e ai compagni curdi che ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita e la loro libertà.

