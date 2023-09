Home

Rifondazione ricorda Edda Fagni scomparsa 27 anni fa. La commemorazione alle ore 10

3 Settembre 2023

Livorno 3 settembre 2023 – Rifondazione ricorda Edda Fagni scomparsa 27 anni fa. La commemorazione alle ore 10

Rifondazione Comunista ricorda che 28 agosto 2023 è stato il ventisettesimo anniversario della scomparsa della compagna Edda Fagni.

Per via dell’allerta meteo che in quella data ha comportato la chiusura dei cimiteri cittadini, la commemorazione organizzata dalla Federazione livornese del Partito della Rifondazione Comunista e dalla Federazione livornese del Partito Comunista Italiano è stata rinviata ad oggi, domenica 3 settembre 2023, alle 10:00.

“La compagna Edda Fagni fu docente universitaria di pedagogia; aderì nel 1972 al PCI col quale fu assessore a Livorno dal 1975 al 1980, per diventare poi consigliera regionale e deputata.

Tra i fondatori di Rifondazione Comunista, col PRC fu eletta senatrice nel 1992 e venne rieletta nel 1994. È stata candidata a Sindaco di Livorno per Rifondazione Comunista nel 1995, ottenendo il 16,68% dei voti.

La commemorazione avrà luogo presso il tempio della cremazione del cimitero comunale della Cigna (detto “dei lupi”)

