Rifondazione su ammenda lega calcio per cori pro Gaza: Viva la Curva Nord del Livorno

27 Settembre 2025

Livorno 27 settembre 2025 Rifondazione su ammenda lega calcio per cori pro Gaza: Viva la Curva Nord del Livorno

“Rifondazione Comunista esprime solidarietà e massimo rispetto alla Curva Nord del Livorno.

I provvedimenti dalla Lega Calcio sono un fatto gravissimo e assolutamente ingiustificabile. Lo striscione esposto dai tifosi esprime una coscienza civile e una sensibilità umana che evidentemente sono ignoti alla Lega Calcio.

Per cori di solidarietà con la Palestina e contro il genocidio a Gaza non si possono ricevere ammende, diffide e minacce di chiusura della Curva.

Tutta Italia sta con la Palestina e Livorno, città solidale e antifascista dalle radici operaie sa da che parte stare”.

Maurizio Acerbo: segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista

Marco Chiuppesi: segretario federazione di Livorno del Partito della Rifondazione Comunista