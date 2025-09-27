Rifondazione su ammenda lega calcio per cori pro Gaza: Viva la Curva Nord del Livorno
“Rifondazione Comunista esprime solidarietà e massimo rispetto alla Curva Nord del Livorno.
I provvedimenti dalla Lega Calcio sono un fatto gravissimo e assolutamente ingiustificabile. Lo striscione esposto dai tifosi esprime una coscienza civile e una sensibilità umana che evidentemente sono ignoti alla Lega Calcio.
Per cori di solidarietà con la Palestina e contro il genocidio a Gaza non si possono ricevere ammende, diffide e minacce di chiusura della Curva.
Tutta Italia sta con la Palestina e Livorno, città solidale e antifascista dalle radici operaie sa da che parte stare”.
Maurizio Acerbo: segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista
Marco Chiuppesi: segretario federazione di Livorno del Partito della Rifondazione Comunista