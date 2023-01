Home

“Riforma Cartabia, quali ricadute sulle forze di polizia”, se ne parla online col sindacato NSC

16 Gennaio 2023

Livorno 16 gennaio 2023 – “Riforma Cartabia, quali ricadute sulle forze di polizia”, se ne parla online col sindacato NSC

Monica Giorgi, Presidente del Nuovo Sindacato Carabinieri ne parlerà con l’Avv. Silvia BISCARO

Per il prossimo 23 gennaio il Nuovo Sindacato Carabinieri ha organizzato una diretta Facebook accessibile a tutti i colleghi per offrire un quadro pragmatico sulla recente riforma della giustizia penale.

L’Avv. Silvia Biscaro, già intervenuta in qualità di formatrice in analoghi seminari organizzati anche dal SIULP della Polizia di Stato; affronterà gli argomenti concretamente utili agli operatori di polizia nonché le criticità che stanno emergendo in questa prima fase transitoria della riforma per chi opera sul campo in materia di polizia giudiziaria.

E’ Un’occasione di formazione preziosa fornita da una professionista alla quale, nel corso della diretta, gli utenti in ascolto potranno formulare dei quesiti.

