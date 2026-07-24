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Cronaca

Riforma dei porti, la Regione Toscana dice no. Boni: “Accentramento che pregiudica l’efficienza”

Cronaca

24 Luglio 2026

Riforma dei porti, la Regione Toscana dice no. Boni: “Accentramento che pregiudica l’efficienza”

Livorno 24 luglio 2026 Riforma dei porti, la Regione Toscana dice no. Boni: “Accentramento che pregiudica l’efficienza”

Parere negativo della Regione al nuovo Disegno di Legge presentato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, imperniata sulla costituzione di una società per azioni con un capitale minimo, “Porti d’Italia” che andrebbe a svolgere il ruolo di cabina di regia per l’intera portualità del Paese.

In particolare, la Regione mette in discussione l’impostazione del disegno di legge nazionale sulla governance portuale che, così com’è scritto, potrebbe introdurre meccanismi che determinerebbero accentramenti competenze e riallocazioni di risorse tali da comprimere il ruolo delle attuali Autorità di Sistema Portuale. Questo causerebbe l’indebolimento della capacità di programmazione, gestione e sviluppo degli scali con possibili ricadute sul sistema portuale regionale e sull’economia della costa toscana, con particolare attenzione alle infrastrutture strategiche di Livorno e Piombino.

“Abbiamo confermato il voto contrario della Toscana sulla proposta del Governo in linea con l’atto approvato dal Consiglio regionale – spiega l’assessore alle Infrastrutture Boni – convinti che se approvato con questa formulazione, il decreto indebolirebbe il sistema portuale toscano. Avevamo auspicato un maggiore coinvolgimento delle Regioni nella governance portuale, invece il Governo ha preferito l’istituzione di una S.p.A. Il nostro voto contrario è il pressante invito a rivedere la norma prima dell’approvazione”

“In una fase particolarmente delicata per la portualità toscana e per tutto il sistema industriale della costa – continua Boni – la Regione ritiene inopportuno e sostanzialmente controproducente introdurre cambiamenti normativi che rischiano di compromettere l’operatività e le attività di gestione delle Autorità di Sistema, rallentando i processi operativi attualmente in corso ed allontanando scelte e decisioni dai territori interessati e da chi è chiamato poi ad attuarle”.

In uno studio elaborato da Assoporti, l’associazione che raccoglie le sedici autorità di sistema portuale, con la riforma attualmente in discussione l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale perderebbe circa 20 milioni di euro all’anno, che verrebbero trasferiti alla Porti d’Italia spa, e una riduzione del personale stimata nell’ordine del 25%.

Lo scorso 30 giugno la Giunta regionale, attraverso l’assessorato alle Infrastrutture, ha inviato una nota al Ministero dei Trasporti chiedendo la rapida apertura di una fase di confronto con le Regioni interessate, gli enti territoriali, le Autorità di Sistema Portuale e le parti sociali al fine di individuare eventuali interventi condivisi per il superamento delle criticità del settore senza pregiudicare la continuità operativa e la competitività del sistema portuale toscano così com’è oggi organizzato.

In questi mesi la struttura tecnica regionale ha puntualmente rappresentato le criticità specifiche del Ddl, proprio in relazione al ruolo posto in capo alla società Porti d’Italia SpA nell’attività di progettazione e di gestione delle fasi realizzative delle opere nei porti nazionali, comprese le attività di manutenzione straordinaria. Aspetto che può incidere negativamente sulla gestione più efficace delle opere da parte delle Autorità di Sistema Portuale e per il quale sono stati proposti specifici emendamenti che risulterebbero accolti nell’ultimo confronto tenutosi il 21 luglio in Commissione con il Ministero”