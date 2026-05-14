Riforma del 118 e medico mancante a Rosignano, interviene Livorno Provincia Civica

La riorganizzazione del servizio di emergenza sanitaria 118 accende il dibattito politico sul territorio livornese. Al centro della questione c’è il Comune di Rosignano Marittimo che, secondo quanto denunciato dalla capogruppo di Livorno Provincia Civica Roberta Ferretti, rischierebbe di restare senza la presenza stabile di un medico sui mezzi di soccorso.

Una situazione che, secondo l’esponente politica, desta forte preoccupazione considerando l’assenza di un Pronto soccorso sul territorio comunale, la presenza di un importante polo industriale e l’aumento consistente della popolazione durante la stagione estiva. Per questo Ferretti ha annunciato la presentazione di una mozione in Consiglio provinciale chiedendo un intervento della Provincia nei confronti della Regione Toscana e della Asl affinché venga ripristinata la figura del medico d’emergenza a Rosignano Marittimo.

“Alla luce dell’entrata in vigore della nuova riforma del 118 che riorganizza il servizio di emergenza, come capogruppo Livorno Provincia civica in Consiglio provinciale, esprimo tutta la mia perplessità.

Il comune di Rosignano Marittimo conta circa 30mila abitanti in inverno, che si moltiplicano esponenzialmente in estate, è anche sede di un importante polo industriale ed è privo di Pronto soccorso da decine di anni

Nutro il massimo rispetto e grande stima per la dedizione e la professionalità di volontari ed infermieri impiegati sui mezzi di soccorso, però la mancata presenza di un medico di emergenza radicato sul territorio comunale in questione, rappresenta una carenza molto sentita da cittadini e turisti

Oltretutto il comune di Cecina ha già tutto il personale medico e le attrezzature necessarie per interventi salva-vita presso il locale presidio ospedaliero, mentre il Comune di Rosignano Marittimo sarebbe sprovvisto di entrambi

Per tutti questi motivi ho presentato una mozione in discussione nella seduta del Consiglio provinciale di Livorno il prossimo 26 maggio, con la quale chiedo alla Presidente del consiglio provinciale Sandra Scarpellini di esprimere alla Direzione Usl territoriale, all’Assessore regionale alla salute, al governatore della Regione Toscana ed a tutte le altre figure competenti in materia, il disappunto della Provincia di Livorno per la decisione in oggetto.

Ma soprattutto di impegnarsi a domandare ai medesimi Soggetti di modificare questo provvedimento, introducendo di nuovo un medico sui mezzi di emergenza del Comune di Rosignano Marittimo

Spero vivamente che questa richiesta trovi unità di intenti tra orientamenti politici diversi, in quanto trattasi di salvaguardare nel migliore dei modi il bene primario di tutti: la salute”