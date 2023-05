Home

23 Maggio 2023

Riforma del lavoro sportivo, Nidil Cgil organizza due incontri

Livorno 23 maggio 2023

Contratti di lavoro, fisco e previdenza: a partire dal prossimo 1 luglio la Riforma dello sport (decreto legislativo 36/2021) introdurrà importanti novità per atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e in generale per tutti i lavoratori del settore sportivo. Le novità riguarderanno sia i lavoratori del settore professionistico che quelli del settore dilettantistico e i volontari.

Per illustrare tutti gli aspetti della riforma e per chiarire i dubbi dei lavoratori il Nidil-Cgil organizzerà due incontri che si terranno giovedì 25 maggio a Livorno presso la sede della Cgil, in via G.Ciardi 8. Il primo incontro si terrà alle ore 10.30 mentre il secondo alle ore 15.30. Ad illustrare le novità della riforma sarà Filippo Bellandi, coordinatore regionale Nidil-Cgil.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

