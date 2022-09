Home

29 Settembre 2022

Rigassificatore a Piombino, Torselli (FdI): “Giani non faccia il furbo e non mi metta in bocca parole mai dette”

Firenze, 28 settembre 2022 – Rigassificatore a Piombino, Torselli (FdI): “Giani non faccia il furbo e non mi metta in bocca parole mai dette”

“Giani non faccia il furbo. Come ha già fatto con la Presidente Meloni in campagna elettorale, adesso cerca di mettere in bocca anche a me parole che non ho mai detto.

Fratelli d’Italia ha mantenuto sempre la stessa posizione sulla vicenda di Piombino.

Noi siamo favorevoli al rigassificatore ma quella città ha già dato tanto all’Italia e prima di accettare l’installazione della nave a scatola chiusa – così come ha fatto nei mesi precedenti – vogliamo sapere se sono disponibili altre alternative.

Contesteremo sempre al Presidente Giani la gestione di questa delicata vicenda.

Il governatore ha avuto un atteggiamento ondivago verso i cittadini (dichiarando prima che avrebbe richiesto la Valutazione di Impatto Ambientale, salvo smentirsi dopo poche settimane) e mancato completamente di coinvolgere le amministrazioni locali”

Lo dichiara Francesco torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.

