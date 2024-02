Home

Provincia

Piombino

Rigassificatore di Piombino, M5S:“Esiste un Piano di evacuazione in caso di incidente?” La risposta è stata deludente

Piombino

15 Febbraio 2024

Rigassificatore di Piombino, M5S:“Esiste un Piano di evacuazione in caso di incidente?” La risposta è stata deludente

Livorno 15 febbraio 2024 – Rigassificatore di Piombino, M5S:“Esiste un Piano di evacuazione in caso di incidente?” La risposta è stata deludente

La Giunta Regionale della Toscana è stata oggetto di critiche da parte del Movimento 5 Stelle per la risposta esaustiva riguardo alle preoccupazioni sollevate da parte della popolazione e da alcune sigle sindacali, in merito alla sicurezza del rigassificatore di Piombino. Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana e firmataria dell’interrogazione, commenta così:

“Dopo alcune dichiarazioni rilasciate dall’Unione Sindacale di Base della provincia di Livorno, relative al fatto che ad oggi non è ancora stato presentato alla popolazione un piano di evacuazione in caso di incidente o esplosione della metaniera, abbiamo chiesto conferme e rassicurazioni alla Giunta regionale. Ma la risposta è stata deludente.”

“Alla nostra richiesta di chiarimenti, la Giunta ha dichiarato in Aula che la Snam dispone di un Piano di emergenza interno e che l’incidente nel porto turistico è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco. È stato inoltre precisato che la responsabilità della redazione del Piano di emergenza esterno, che comprende il piano di evacuazione della popolazione, ricade sotto la competenza della Prefettura. Tuttavia – evidenzia Galletti -, non è stato fornito alcun dettaglio riguardante l’esistenza, la redazione o la tempistica di presentazione di tale piano alla popolazione, lasciando quindi le legittime preoccupazioni della popolazione senza risposta.”

“Questa ‘non risposta’ – attacca la Presidente M5S – evidenzia una mancanza di preparazione nell’affrontare potenziali emergenze legate alla nave rigassificatrice. Ma ciò che risulta ancora più grave è che, nonostante l’ampio interesse dimostrato dal Presidente Eugenio Giani e dal governo Meloni nel portare a compimento quest’opera, non sembra esserci stato un impegno proporzionato nel garantire trasparenza e sicurezza ai piombinesi.”

“La sicurezza dei cittadini è una priorità – conclude Galletti – ed è fondamentale che le istituzioni agiscano con chiarezza e responsabilità in merito a questa delicata questione. Continueremo con la nostra azione a sollecitare la Giunta regionale e tutte le istituzioni affinché venga fatta chiarezza su questo tema ad oggi senza risposta.”

Duro anche il commento di Emanuele Orlandini e Daniele Pasquinelli, consiglieri comunali a Piombino, che annunciano nuove iniziative: “Per quanto riguarda il rigassificatore di Piombino, la politica ha decisamente accelerato i tempi, semplificando le procedure e portando a termine l’opera in un tempo record. Tuttavia, anziché fermarsi qui, avrebbe dovuto proseguire con lo stesso slancio anche su altri fronti, come la gestione dei necessari aspetti burocratici e normativi, incluso il fondamentale piano di evacuazione. Al momento, non abbiamo informazioni concrete sull’esistenza di tale piano, ma è essenziale ottenere chiarezza al riguardo e conoscere la tempistica della sua presentazione. Evidentemente, non ci fermeremo qui: porteremo queste preoccupazioni in consiglio comunale per un’azione concreta e trasparente a beneficio della sicurezza dei cittadini.” Concludono.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin