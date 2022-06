Home

Piombino

Rigassificatore, il centrodestra chiede un consiglio speciale a Piombino con esperti e rappresentanti di Governo

24 Giugno 2022

Piombino (Livorno) 24 giugno 2022

Un consiglio regionale speciale sul rigassificatore da tenersi a Piombino con la partecipazione di eminenti personalità di Governo e/o esperti sul tema energetico ed ambientale appositamente convocati.

A richiederlo il portavoce dell’Opposizione Marco Landi, assieme ai capigruppo del centrodestra in Consiglio regionale Elisa Montemagni (Lega), Francesco Torselli (FdI) e Marco Stella (FI).

Una richiesta che trae spunto dalla mancanza di informazioni chiare e precise sul progetto e dalla nomina ricevuta dal Presidente Giani in qualità di Commissario per l’opera.

I firmatari scrivono:

Riteniamo che abbia tutti gli strumenti per rispondere alle nostre perplessità legate in gran parte alle possibili ripercussioni di questa opera; in termini ambientali, turistici e produttivi.

Consci del fatto che l’argomento abbia contorni ben più ampi della dimensione regionale, abbracciando una problematica di livello nazionale, riteniamo opportuno

che il Consiglio speciale si tenga all’interno del territorio comunale di Piombino” .

