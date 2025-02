Piombino (Livorno) 26 febbraio 2025 Rigassificatore, l’on. Bonelli (Avs) a Piombino per un incontro pubblico con i comitati cittadini

Domani, giovedì 27 febbraio, l’onorevole Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), sarà a Piombino per partecipare all’incontro pubblico “Il futuro è nel fossile”, promosso dai comitati cittadini La Piazza, Gruppo Gazebo 8 Giugno e Usb Livorno. L’evento si terrà alle 16.30 presso l’auditorium del Centro Giovani De Andrè, in via della Resistenza 4.

Durante l’incontro interverrà anche Vincenzo Perticaro, legale di Usb, che ha seguito da vicino le vicende legate alla nave rigassificatrice attualmente operativa nel porto di Piombino. A moderare il dibattito sarà la giornalista Barbara Noferi.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Oltre la Piazza della Val di Cornia“, per consentire a tutti gli interessati di seguire il confronto anche a distanza.

L’evento si inserisce nel dibattito pubblico sulla presenza del rigassificatore a Piombino, un tema che continua a suscitare interesse e preoccupazioni tra cittadini e associazioni del territorio.