19 Settembre 2025

Piombino (Livorno) 19 settembre 2025 Rigassificatore, Marco Landi (FdI): Piombino ha già dato senza ricevere niente in cambio

Il consigliere regionale uscente Landi Marco (Fratelli d’Italia) e ricandidato alle prossime elezioni per la Regione Toscana 2025 nella lista di Livorno fa chiarezza sul rigassificatore di Piombino

“Sulla vicenda rigassificatore è opportuno lasciar parlare i fatti e gli atti. I fatti dicono che ad imporre la scelta del porto di Piombino è stato il governo Draghi, d’intesa con la Regione Toscana.

Regione il cui presidente Giani, nonché commissario per l’opera, aveva assicurato compensazioni per il territorio. Un elenco contenente in parte interventi che Piombino attendeva da anni e in parte benefici che non si sono visti.

Per quanto riguarda gli atti, l’autorizzazione prevede, ad oggi, la permanenza del rigassificatore limitatamente a tre anni!

Piombino sta portando avanti un percorso di diversificazione economica e tutela dell’ambiente, avviato con decisione dal sindaco Ferrari e dalla sua giunta, a partire dall’assessore Rossana Bacci.

Nessuna proroga, alla situazione attuale, può essere presa in considerazione.

Piombino ha già dato, peraltro senza ricevere in cambio niente per colpa dell’inerzia del commissario presidente Giani!