Home

Provincia

Piombino

Rigassificatore Piombino, AVS: “La Toscana rispetta gli impegni, il Governo Meloni invece si nasconde e pensa di non cambiare niente”

Piombino

15 Gennaio 2026

Rigassificatore Piombino, AVS: “La Toscana rispetta gli impegni, il Governo Meloni invece si nasconde e pensa di non cambiare niente”

Livorno 15 gennaio 2026 Rigassificatore Piombino, AVS: “La Toscana rispetta gli impegni, il Governo Meloni invece si nasconde e pensa di non cambiare niente”

E’ stata approvata la nostra mozione che impegna la Giunta regionale a fare tutto il possibile per far rispettare il termine di luglio 2026 per lo spostamento del rigassificatore da Piombino e la realizzazione delle opere di compensazione” commentano i consiglieri Diletta Fallani, Lorenzo Falchi e Massimiliano Ghimenti del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio Regionale.

“Siamo estremamente preoccupati da quanto emerso sulla stampa in merito alla richiesta già avanzata da parte di Snam di una proroga, segno che si sta preparando da tempo un’operazione molto grave nei confronti della Toscana e che avevamo quindi visto giusto nel contribuire a tenere alta l’attenzione anche con la nostra mozione” proseguono i tre consiglieri.”

“Siamo soddisfatti dal voto unanime della maggioranza” – prosegue Fallani “mentre ci preoccupa che il Ministro Pichetto Fratin con tutto il tempo che il Governo ha avuto a disposizione non abbia trovato ancora alternativa e invece preveda di far restare, chissà per quanto, la nave a Piombino”

“È positivo che il Presidente Giani” – conclude il Gruppo AVS – ”abbia ribadito che si attiverà presso il Ministro per richiedere il no alla proroga e su questa intenzione sosteniamo pienamente le azioni che intraprenderà in questa direzione”.

“Le promesse fatte alla città e alla Toscana sono precise e il termine scade a luglio: il Governo spieghi al nostro territorio cosa intende fare una volta per tutte smettendo di nascondersi”.