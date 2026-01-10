Rigassificatore Piombino, AVS: Nessuna proroga, il Governo rispetti le promesse, nave sia spostata dal porto di Piombino

Home

10 Gennaio 2026

Rigassificatore Piombino. Fallani, Falchi, Ghimenti (Avs Regione Toscana) : Nessuna proroga, il Governo rispetti le promesse, nave sia spostata dal porto di Piombino

Il Governo evidentemente pensa di prorogare, la Toscana deve fare di tutto perché l’impianto sia spostato da Piombino. Questo il contenuto della mozione che Diletta Fallani, Lorenzo Falchi e Massimiliano Ghimenti del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio Regionale, presenteranno al prossimo consiglio di martedì 13 gennaio

Chiederemo alla Giunta – dichiarano i consiglieri – di sollecitare il Governo affinché concluda quanto prima la procedura necessaria allo spostamento dell’impianto rispettando gli accordi con il nostro territorio.

Piombino e la Toscana aspettano da tre anni che l’impianto venga finalmente spostato dalla sede attuale – ribadisce Diletta Fallani – ma dal Governo, che doveva farlo entro il 2026, per adesso solo silenzio e qualche voce di proroga.

Il nostro territorio – prosegue la consigliera – non accetta tentennamenti e pretende che gli accordi vengano rispettati, compresa la realizzazione delle opere di compensazione ambientale promesse. Cittadini e comitati hanno il diritto di essere ascoltati e in questo la Regione Toscana sarà al loro fianco, portando avanti gli impegni previsti dal programma di mandato.