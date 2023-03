Home

9 Marzo 2023

Rigassificatore piombino, Il Tar rinvia decisione a Luglio. Fratoianni: “Troppe domande inevase, sempre meno trasparenza”

Piombino (Livorno), 9 marzo 2023

Rigassificatore Piombino, On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): Se davvero il rinvio del Tar sulla nave rigassificatrice è dovuto a mancanza documentazione sulla sicurezza da parte di Snam, siamo in una situazione surreale.

Troppe domande inevase, troppi cavilli, sempre meno trasparenza

Se il rinvio fino a luglio della decisione del Tar del Lazio, come hanno precisato i legali del comune di Piombino sul ricorso presentato contro l’installazione della nave rigassificatrice all’interno del porto della città toscana, e richiesto dall’Avvocatura dello Stato e dalla Snam, è davvero dovuto sostanzialmente al fatto che l’azienda non ha prodotto tutta la documentazione legata alla sicurezza dell’installazione, siamo di fronte ad una situazione surreale.

Utilizzare cavilli e rinvii all’infinito non depone certo a favore della trasparenza e della correttezza.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

Già abbiamo visto nel corso di quasi un anno che – conclude il parlamentare rossoverde – sia il precedente governo che l’attuale non si sono mai degnati di rispondere in sede parlamentare ai tanti e troppi interrogativi che sono stati posti. E questo ultimo atto non ci tranquillizza affatto.

