25 Ottobre 2022

Rigassificatore Piombino, sindacati ed Rsu incontrano Giani

Rigassificatore, le segreterie Fim Fiom Uilm e le rsu di Piombino Logistics e Jsw hanno incontrato il commissario Giani

Piombino (Livorno) 25 ottobre 2022

Questa mattina la rsu della Piombino Logistics, i coordinatori rsu Jsw Steel Italy e le segreterie Fim Fiom Uilm di Livorno sono state ricevute a Firenze dal presidente della Regione Eugenio Giani, in veste di commissario straordinario del Governo a margine della conferenza stampa in occasione della firma dell’autorizzazione all’installazione del rigassificatore.

“In vista della firma per l’autorizzazione del rigassificatore come segreterie provinciali Fim-Fiom-Uilm Livorno abbiamo organizzato un presidio sotto il Palazzo della Regione per essere convocati ed ottenere direttamente dal Commissario le garanzie della operatività dei traffici sulla banchina nord in concomitanza dell’operatività del rigassificatore previsto nel porto di Piombino per i prossimi tre anni.

La banchina nord è un’arteria vitale e insostituibile per l’approvvigionamento del semiprodotto essenziale alle attuali produzioni dello stabilimento siderurgico.

È infatti di questi giorni la notizia dell’aggiudicazione da parte di JSW di due lotti – circa 400 ml – di fornitura e produzione rotaie per Ferrovie dello Stato il cui semiprodotto arriva dagli stabilimenti Indiani di JSW proprio attraverso quella banchina.

L’incontro, costruttivo e proficuo, è risultato utile a creare le condizioni di coesistenza del lavoro esistente sul porto e le necessità del Paese in termini di sicurezza energetica.

Il Commissario del Governo Eugenio Giani ha condiviso la nostra richiesta, esprimendo quindi la volontà di lavorare alla realizzazione di un organismo provvisorio con la presenza delle parti sociali, parte dei soggetti del CTR, coordinato dal Commissario, il cui fine è elaborare piani di coordinamento tra operatori portuali e stazione rigassificatrice allo scopo di garantire la piena operatività degli operatori del porto”.

Le segreterie e le rsu esprimono soddisfazione per la disponibilità registrate, seppur continueremo a monitorare nell’interesse dei lavoratori che rappresentiamo gli impegni fin qui assunti e lavoreremo attivamente per individuare tutte le migliori soluzioni possibili.

