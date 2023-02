Home

Provincia

Piombino

Rigassificatore Piombino, Snam offre slot fino al 2044

Piombino

15 Febbraio 2023

Rigassificatore Piombino, Snam offre slot fino al 2044

Piombino (Livorno) 15 febbraio 2023

FSRU Italia, controllata da Snam e responsabile della gestione dei due rigassificatori galleggianti in costruzione a Piombino e Ravenna, ha avviato la procedura di allocazione della capacità di rigassificazione del primo dei terminali, prevista per il periodo dal 2023-24 al 2043-44.

La procedura è predisposta in conformità con l’art. 5, comma 8 del Testo Integrato in Materia di Adozione di Garanzie di Libero Accesso al Servizio di Rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto, approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

FSRU Italia invita tutti i soggetti interessati a presentare le richieste di capacità di rigassificazione entro il 3 marzo 2023, seguendo le modalità previste nella procedura.

I residenti mostrano preoccupazioni a causa dell’annuncio di FSRU Italia di assegnare gli slot del terminale a Piombino fino al 2044, poiché non viene fornita una posizione specifica per la nave una volta che i primi tre anni saranno terminati..

Il Presidente e Commissario di Governo Eugenio Giani ha concesso alla società una ulteriore proroga di 100 giorni per completare la progettazione della soluzione di ormeggio off-shore lo scorso 8 dicembre 2022.

Intanto, il Comune di Piombino e altri soggetti istituzionali hanno impugnato gli atti del commissario di governo e il TAR del Lazio esprimerà la sua opinione sulla loro correttezza l’8 marzo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin