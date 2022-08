Attualità

29 Agosto 2022

Piombino (Livorno) 29 agosto 2022 – Rigassificatore Piombino, Usb: “il 14 ottobre è sciopero generale, costruiamo una mobilitazione insieme a tutta la città”

“Altra grande manifestazione in Piazza Bovio. Il Governatore della Toscana Giani ha recentemente dichiarato di voler decidere sul rigassificatore di Piombino entro il 29 ottobre.

Lo sciopero generale il 14 ottobre un segnale decisivo contro quest’opera inutile e pericolosa.

Sabato 27 agosto si è svolta la quarta manifestazione contro il progetto di installare un impianto rigassificatore a Piombino direttamente in banchina a poche centinaia di metri dalle case e dai traghetti per l’Isola d’Elba.

Un progetto che, se non fosse per la violenta campagna mediatica nazionale, qualunque persona non potrebbe che giudicarlo una follia.