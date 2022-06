Home

Rigassificatore, Torselli (Fdi): “Giani faccia gli interessi dei toscani e non di Snam”

Piombino

21 Giugno 2022

Firenze, 21 giugno 2022

“Il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si è detto favorevole ad accogliere ben due navi rigassificatore a Ravenna.

Vorremmo ricordare al governatore della Toscana, Eugenio Giani, che è stato eletto per rappresentare i toscani e non per fare gli interessi di SNAM.

Farebbe bene ad ascoltare il suo compagno di partito e omologo dell’Emilia Romagna, e lasciare che la struttura sia installata a Ravenna.

C’è un’intera comunità che si sta opponendo con forza alla scelta del Governo Draghi.

Piombino è una città che ha già dato molto, adesso è il momento del suo riscatto.

Installare una nave rigassificatore nel porto per diversi anni, comprometterebbe la ripresa economica della città”.

Lo dichiarano Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Diego Petrucci, consigliere regionale FdI, e Paolo Marcheschi, dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni.

