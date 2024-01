Home

22 Gennaio 2024

Rigenerazione beni comuni, patti di collaborazione in 5 anni di attività a Rosignano

Rosignano (Livorno) 22 gennaio 2024 – Rigenerazione beni comuni, patti di collaborazione in 5 anni di attività a Rosignano

Il Comune di Rosignano Marittimo ha approvato il primo Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani nel 2015 e negli anni successivi sono stati sperimentati Patti di collaborazione per migliorare alcuni spazi pubblici (come le rotatorie) attraverso piccole manutenzioni, attività di pulizia, giardinaggio e simili.

Con l’Amministrazione Donati questo strumento è stato implementato ed ha assunto una connotazione sociale, superando gli aspetti legati alla mera manutenzione, per proporre un nuovo modello di cittadinanza attiva, in cui la cura dei beni urbani si sposa con l’animazione territoriale, la socializzazione e il senso di appartenenza alla Comunità.

Per questo nel 2023 è stato approvato un nuovo Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione, volto a disciplinare anche Patti di collaborazione “complessi”. Ovvero quelli che hanno come oggetto spazi e immobili di valore storico, culturale, naturalistico e/o economico significativo. Patti che comportano attività articolate o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Attualmente sono attivi 18 Patti di collaborazione, tra ordinari e complessi, per la cura e rigenerazione dei beni comuni.

Tra i patti di collaborazione complessi c’è quello per la cura e gestione del Museo di storia naturale. Il Patto, stipulato con gli Amici della Natura per dare un’adeguata collocazione museale ai preziosi reperti naturalistici di proprietà dell’associazione, ha reso Villa Pertusati un luogo di aggregazione e un centro di conoscenza sulle tematiche scientifiche e naturalistiche, molto frequentato da studenti, cittadini e visitatori.

Il Patto di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dell’oliveta di via Filidei vede attiva una rete di soggetti con formazioni giuridiche molteplici (tra cui l’istituto scolastico “E. Mattei”, la società Scapigliato, il Consorzio Polo Tecnologico Magona e la Cooperativa sociale Arnèra). L’area verde è stata resa maggiormente accessibile; oggi vi è presente un orto e sono in programma installazioni per favorire lo svolgimento di attività all’aria aperta, ideate e realizzate collettivamente.

Stipulato per la prima volta nel 2019 e rinnovato nel 2022, il Patto di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione del Parco e del Casale dei Poggetti; è il risultato di un percorso portato avanti con tenacia e perseveranza. I suoi punti di forza sono:

la sinergia tra le diverse organizzazioni firmatarie (che hanno competenze e conoscenze diversificate);il contesto naturale del Parco (inserito all’interno della riserva naturale regionale “Monti Livornesi”); dove vengono proposti laboratori, eventi, escursioni e attività didattiche immersive rivolte a bambini, adulti e famiglie.

A settembre 2023 è stato attivato il Patto di collaborazione per la sperimentazione di un servizio di aggregazione e socializzazione per anziani autosufficienti presso il Centro delle Pescine, a Rosignano Solvay.

L’innovazione risiede nella gestione condivisa di un servizio precedentemente erogato dalla Società della Salute Valli Etrusche.

Per tre giorni alla settimana, grazie all’alternanza delle realtà associative e il supporto di un operatore socio sanitario, si svolgono attività di socializzazione rivolte, sia ai beneficiari individuati dalla SdS, sia ad altre persone che desiderano prenderne parte, in un’ottica di apertura e inclusione.

