Home

Cronaca

Rigenerazione Urbana: Officine Storiche apre le sue porte, domani taglio del nastro

Cronaca

13 Settembre 2023

Rigenerazione Urbana: Officine Storiche apre le sue porte, domani taglio del nastro

Officine storiche di Porta a Mare, innovativo progetto di rigenerazione urbana promosso da IGD, apre le sue porte: Domani IGD e Comune di Livorno insieme al taglio del nastro

Livorno 13 settembre 2023

Una nuova area dedicata a intrattenimento, ristorazione, leisure e shopping sarà inaugurata domani in una cornice unica, compresa tra il mare e il centro storico, in una zona patrimonio della città, interamente riqualificata e restituita alla comunità

L’appuntamento è per domani mattina quando il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, Rossella Saoncella e Claudio Albertini, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo IGD Siq, inaugureranno il progetto di riqualificazione delle Officine Storiche di Porta a Mare, le antiche officine navali di Livorno, restituendo così alla città un’area patrimonio della comunità e inaccessibile da anni ai cittadini.

La riqualificazione di Officine Storiche, iniziata nel 2019, sospesa per un anno durante la pandemia, si inserisce all’interno del più ampio piano di rigenerazione urbana del waterfront multifunzionale di Porta a Mare, un complesso che si estende su oltre dieci ettari, in corrispondenza dei moli che circondano la Nuova Darsena e il Molo Mediceo del porto antico di Livorno. All’interno del progetto di Porta a Mare, nel quale il gruppo IGD è entrata nel 2007, il Gruppo ha già completato la realizzazione del Comparto Mazzini, di Palazzo Orlando e della Torre dell’Orologio.

Claudio Albertini, Amministratore Delegato di IGD ha dichiarato: “Con l’inaugurazione di Officine Storiche si completa un lungo percorso che abbiamo portato avanti negli anni con l’obiettivo di dare una nuova veste ad un’area centrale e particolarmente ricca di significati per la città. Per la prima volta, inoltre, abbiamo realizzato un intervento in una logica mixed use, soddisfacendo al contempo i nuovi bisogni e le richieste del territorio. Queste premesse positive ci rendono ottimisti sul fatto che il progetto incontrerà il favore e l’interesse di un ampio bacino, attratto dalle molteplici opportunità offerte”.

Officine Storiche si compone di 42 appartamenti (di cui il 70% già venduto) e un’area retail che si estende su una superficie di 16.200 mq di GLA, con 5 medie superfici, 21 punti vendita e un centro fitness di 4.700 mq. Il progetto presenta un concept particolarmente innovativo seppur fortemente collegato alla realtà territoriale, che ha consentito a IGD di trasformare l’intera area in una nuova destinazione della città, con spazi dedicati a intrattenimento, ristorazione, leisure e shopping, che si uniscono a soluzioni abitative, il tutto in una cornice unica, compresa tra il mare e il centro storico della città.

Grazie alla rigenerazione di Officine Storiche, oggi l’intera area di Porta a Mare a Livorno si presenta come un waterfront multifunzionale, perfettamente integrato nel tessuto urbano. Un segno della continuità tra passato e presente, tra architetture industriali ed ex cantieri navali, che disegna un nuovo orizzonte per Livorno.

Nella realizzazione degli interventi, IGD Siiq ha posto grande attenzione al contenimento dei consumi e all’impiego delle energie rinnovabili. I complessi residenziali e commerciali sono stati realizzati nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e in regime di massima efficienza energetica, in quanto progettati secondo i più avanzati criteri previsti per gli edifici di classe A. Gli immobili saranno dotati di impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati a gestione individuale e utilizzeranno l’energia geotermica del mare come fonte privilegiata. Le utenze comuni delle residenze e della parte commerciale, invece, saranno alimentate con l’energia generata in loco da impianti fotovoltaici.

L’unicità e la bellezza del sito e del contesto in cui si inserisce hanno attratto operatori commerciali nazionali e internazionali, che hanno deciso di aprire un proprio punto vendita presso Officine Storiche, in molti casi il primo nella zona. Questo ha consentito a IGD di creare un tenant mix capace di attrarre un eterogeneo target di utenti, interessati alle opportunità offerte dall’osmosi fra shopping, intrattenimento e ristorazione, con l’obiettivo di diventare un polo di attrazione per un bacino ampio.

Queste le insegne che troveranno posto all’interno di Officine Storiche: Primark, JD Sport, Original Marines per l’abbigliamento; Pandora, Blue Spirit, Librerie.coop, Giochi Preziosi, Dmail, Just in case per cultura e tempo libero. Tra i punti ristoro apriranno Starbucks, Mc Donald’s, Pokè Sun Rice, La Piadineria, Calavera, Billy Tacos, Amodo Bakery, Alice Pizza, Gelato Sicily, Pan di Nino. Per la Cura Persona – Salute vi saranno Profumeria Douglas e Ottica Lama.

A questi punti vendita si aggiungono più di 1.700 mq dell’innovativo spazio dedicato all’intrattenimento di Wappy, oltre ai 4.700 mq del fitness centre di Tonic.

Il piano di trasformazione urbana di Porta a Mare proseguirà con lo sviluppo degli altri comparti: Lips, Molo Mediceo e Arsenale. Il Gruppo IGD ha in corso una riprogettazione coerente con il Piano Operativo recentemente adottato dal Comune di Livorno, che consentirà di rispondere ad un mix di esigenze: residenze, uffici, attività commerciali, attività turistico ricettive e servizi, integrati in modo funzionale con i quartieri storici della città e il porto turistico.

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania.

La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese.

Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 2.005,1 milioni di euro al 30 giugno 2023 comprende in Italia: 19 tra ipermercati e supermercati, 27 tra gallerie commerciali e retail park, 1 terreno oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 6 ulteriori proprietà immobiliari.

Dall’acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene.

Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare retail: questi, in sintesi, i punti di forza IGD.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin