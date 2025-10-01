Home

1 Ottobre 2025

Livorno 1 ottobre 2025 Rigenerazione Urbana, otto milioni di euro destinati a Livorno; la soddisfazione di Gazzetti (PD)

“Come consigliere regionale esprimo grande soddisfazione per la decisione della Giunta toscana di approvare lo schema di accordo di programma che destina 8 milioni di euro al Comune di Livorno per la realizzazione della strategia territoriale urbana “Hangar creativi – spazi rigenerati per arte, cultura e impresa”.

Un progetto importante che punta a restituire spazi alla città, trasformandoli in luoghi di arte, cultura, innovazione e nuova economia, con attenzione all’efficienza energetica e alle infrastrutture verdi. In questi anni ho lavorato per valorizzare e far conoscere anche questa bellissima esperienza degli Hangar creativi, convinto che rappresenti un modello di rigenerazione urbana e di investimento culturale capace di produrre benefici concreti per la comunità.

Desidero fare i complimenti al Comune di Livorno, con in testa il Sindaco Salvetti e la maggioranza che lo sostiene, per la qualità della proposta e per l’impegno nella rigenerazione urbana e ringraziare il presidente Eugenio Giani e la sua Giunta per la costante attenzione al territorio e per la volontà di accelerare l’attuazione di investimenti strategici.

Questo risultato dimostra inoltre come l’ utilizzo dei fondi europei possa diventare un vero volano per iniziative capaci di incidere sulla vita delle nostre comunità, rendendo le città più sostenibili, attrattive e vicine alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

L’esperienza di Livorno rappresenta un esempio virtuoso di buona politica e buona amministrazione: fondi europei ben impiegati, come sempre accade in Toscana, per dare nuova vita a spazi inutilizzati e generare opportunità concrete per il futuro del territorio. Avanti così!”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in merito schema di accordo di programma, approvato dalla Giunta regionale, che destina 8 milioni di euro al Comune di Livorno per la realizzazione della strategia territoriale urbana denominata “Hangar creativi – spazi rigenerati per arte, cultura e impresa”.

