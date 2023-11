Home

Rilanciare turisticamente Livorno a colpi di murales? L’intervento del consigliere Perini (FdI)

30 Novembre 2023

Livorno 30 novembre 2023

Dopo la presentazione avvenuta nei giorni scorsi del progetto “Murale” per incrementare il Turismo alla quale erano presenti il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’Assessore Garufo e il Lem, il consigliere comunale di opposizione Alessandro Perini(Fratelli d’Italia) interviene così:

“Rilanciare turisticamente Livorno a colpi di murales?

Secondo il sindaco, i turisti visitano Berlino, Varsavia, Valencia, Dublino e Orgosolo per “ammirare i murales”.

Allo stesso modo – pensa sempre Salvetti – i turisti non potranno non invadere anche le strade di Livorno per vedere i nostri murales. Voi avete mai sentito qualcuno che ha visitato una città per vederne i graffiti? Io mai.



Tralascio il caso di Orgosolo per i murales…. Un discorso a parte vorrei farlo per Berlino, la cui storia evidentemente è poco conosciuta da Salvetti.

Nella capitale tedesca i murales hanno un valore mondiale. Sono stati realizzati, infatti, su quello che resta del Muro che divideva l’Europa dal blocco sovietico.

E dietro questa operazione c’è una visione chiara e logica:

ciò che per decenni ha oppresso milioni di persone è diventato strumento a disposizione della Libertà di espressione.

È un po’ quella che nell’Inferno dantesco è la Legge del contrappasso. È del tutto evidente, però, che il protagonista di quelle opere grafiche resta il Muro.

Oggi non divide più, ma conserva una sua funzione: raccontare ciò che è stato.

Per Salvetti, l’operazione storico-culturale che in questi decenni ha interessato il muro di Berlino non è altro che “attrazione turistica”; questo mi spaventa, ma non mi stupisce.

D’altra parte Salvetti, ha già descritto come “attrazione turistica” anche le cerimonie di commemorazione dell’Alluvione 2017.

Solo Salvetti poteva partorire il paragone tra Livorno e i murales di Berlino. Si tratta di un delirio e un insulto alla storia del Novecento. Tuttavia, neppure in questo particolare caso, ho mai sentito dire: “vado a Berlino per vedere i murales”.

Cosa resterà di questa risibile iniziativa? I soldi spesi”.

Alessandro Perini

