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Cronaca

Rilancio del Caprilli, Remo Chiodi direttore del Masaf: “Livorno ha fatto un gran lavoro”

Cronaca

30 Luglio 2026

Rilancio del Caprilli, Remo Chiodi direttore del Masaf: “Livorno ha fatto un gran lavoro”

Livorno 30 luglio 2026

Il direttore generale del Masaf Remo Chiodi visita il Caprilli: «Livorno ha fatto un gran lavoro». I complimenti al Comune e ad Alfea

Una visita istituzionale che rappresenta un importante riconoscimento per il percorso di rilancio dell’ippodromo Caprilli. In occasione della sesta giornata di corse, il direttore generale del Masaf, Remo Chiodi, ha visitato la struttura livornese per osservare da vicino il lavoro svolto e il livello organizzativo raggiunto grazie alla gestione congiunta tra il Comune di Livorno e Alfea.

Al termine della visita, Il dirigente del ministero ha ufficialmente fatto i complimenti al Sindaco Luca Salvetti e all’amministrazione tutta per la riqualificazione e l’adeguamento dell’ippodromo e ad Alfea per il levello tecnico delle corse e dell’attività ippica.

Chiodi è rimasto colpito dal pubblico e dai tanti giovani presenti, dalla condizione della pista e dai servizi offerti ai lavoratori del settore.

Ai microfoni dello speaker del Caprilli le parole del direttore sono state puntuali e nette:

“Livorno ha fatto un gran lavoro e faccio i complimenti per la tenacia del Sindaco e dell’amministrazione nel preservare, curare e rilanciare un patrimonio storico come l’ippodromo. Al mondo dell’ippica che si sta riorganizzando attraverso scelte precise e strategie serve l’impegno anche delle amministrazioni locali proprio come ha fatto Livorno”.

Per il Sindaco l’incontro con Chiodi è stata una bella iniezione di fiducia: “Si è così, è stato apprezzato tutto il lavoro fatto e il direttore Chiodi ci ha detto come Livorno sia centrale nell’assetto degli impianti toscani e italiani”.