Rilascio carte identità elettroniche, rallentamenti nel servizio

23 Agosto 2023

Livorno 23 agosto 2023

Il servizio di rilascio CIE (carta d’identità elettronica) presso il Centro servizi al cittadino Area sud (via Settembrini 33) subirà rallentamenti nella giornata odierna a causa di problemi di rete.

Al momento, pur con qualche ritardo (max un quarto d’ora) il rilascio viene effettuato ai cittadini che avevano fissato un appuntamento.

Il servizio senza appuntamento sarà svolto in via subordinata, per rispettare le priorità.

È comunque disponibile il servizio CIE presso il Centro servizi al cittadino Area nord, in piazza Saragat 1.

