10 Settembre 2021

Rilievi topografici della cava di argilla a Gabbro, il Comune di Rosignano pubblica manifestazione di interesse

Rosignano (Livorno) 10 settenre 2021

Nell’ambito di analisi di verifica del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intenzione di effettuare tre rilievi topografici della cava di argilla a Gabbro da svolgere con la tecnica del laser scanner 3D, mediante l’utilizzo di idonea strumentazione sia software che hardware.

Poiché il Comune di Rosignano è sprovvisto di tali strumenti e di personale specializzato, si è deciso di affidare il servizio a terzi, avviando una manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico.

L’incaricato che verrà scelto dovrà occuparsi, secondo le modalità previste dal bando, della realizzazione di tre rilievi con scanner 3D, con cadenza annuale, entro il 31/12 di ogni anno, che dovranno comprendere anche una fascia di ml. 10,00 esterni rispetto al perimetro della cava, allo scopo di valutare eventuali sconfinamenti.

Il bando completo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rosignano nella sezione “bandi e avvisi vari del Comune”.

I professionisti e le imprese interessati dovranno far pervenire un preventivo per l’incarico in oggetto entro il 30 settembre 2021, inviandolo all’indirizzo pec del Comune di Rosignano Marittimo: comune.rosignanomar ittimo@postacert.toscana.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare per email l’ingegnere Monica Ceccanti (m.ceccanti@comune.rosignano.l ivorno.it) e il geologo Andrea Boesini (a.boesini@comune.rosignano.li vorno.it).

