Rimborsi agli over65 per spese veterinarie di animali da compagnia. Come fare domanda

26 Febbraio 2026

Rimborsi agli over65 per spese veterinarie di animali da compagnia. Come fare domanda

Livorno 26 febbraio 2026 Rimborsi agli over65 per spese veterinarie di animali da compagnia. Come fare domanda

C’è tempo fino al 15 marzo per presentare la domanda. Cani, gatti e furetti devono avere il microchip e i proprietari un Isee non superiore a 16.215 euro

Un aiuto per chi ha animali da compagnia e per la loro cura: un rimborso per visite veterinarie e analisi, interventi chirurgici e farmaci. Il sostegno è dedicato a chi ha più di sessantacinque anni ed un Isee, l’indicatore che misura patrimonio e capacità economica della famiglia, non superiore a 16.215 euro. “Gli animali da compagnia – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – arricchiscono la vita di chi li sceglie. Portano affetto e conforto”. “Per chi ha più di sessantacinque anni sono ancora più importanti – aggiunge l’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Toscana, Monia Monni – e spesso diventano compagni di vita insostituibili: una presenza quotidiana che fa sentire le persone meno sole”. “Con questo sostegno – concludono – vogliamo stare accanto alle persone, nei loro bisogni reali”.

Le domande possono essere presentate alla Regione entro il 15 marzo 2026 (obbligatoriamente per Pec: regionetoscana@postacert. toscana.it). I moduli si scaricano on line: https://www.regione. toscana.it/-/contributo-ai- proprietari-di-animali-di- affezione-per-spese- veterinarie. Il ristoro è, come si dice, ‘a sportello’: le domande cioè saranno esaminate in base all’ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal Ministero. Non ci sono tetti sull’importo che potrà essere richiesto: quindi anche una spesa importante potrebbe essere integralmente ristorata.

Ci sono comunque dei requisiti inderogabili. Gli animali – cani, gatti e furetti – devono avere il microchip ed essere identificati e registrati nella banca dati regionale. Per i cani il microchip è da tempo obbligatorio, per i gatti e i furetti non lo è al momento (salvo in poche Regioni) ma per accedere al contributo è necessario, perché il requisito è stato richiamato nel decreto del Ministero che ha definito il sostegno e ripartite le risorse a disposizione tra le Regioni. Quanto all’Isee, i 16.215 euro di tetto non devono essere stati superati nell’anno precedente a quello per cui si chiede il sostegno.

Al momento sono rimborsabili le spese sostenute nel 2024 e 2025, anni per cui il Ministero ha messo complessivamente a disposizione della Toscana poco meno di 23 mila. Le domande finora giunte sono meno di venti. Presto saranno messi a disposizione anche i fondi per il 2026. In caso di richiesta riferita a più annualità, è necessario compilare e inviare un modulo per ciascun anno.