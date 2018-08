Aree pubbliche

3 agosto 2018

Rimborsi statali alluvione tagliati dal Governo Gentiloni: approvato solo il 27% delle somme richieste

.

“I cittadini e le imprese colpiti dall’alluvione del 10 settembre scorso a Livorno hanno dichiarato danni per oltre 45 milioni di euro. Oggi scopriamo che la conferenza Stato-Regioni ha dato parere positivo a una delibera, redatta dallo scorso governo, che per la nostra città prevede un contributo complessivo di poco più di 12 milioni di euro .

Una cifra largamente insufficiente, che fa ancora più rabbia se si pensa alle dichiarazioni roboanti di alcuni parlamentari locali, che a pochi giorni dal disastro annunciavano risarcimenti immediati e sostanziosi. Siamo da tempo in contatto con deputati anche locali del Movimento 5 stelle che stanno lavorando senza sosta per inserire ulteriori risorse nella legge di stabilità, che a settembre comincerà il suo iter alla Camera e al Senato, e dare così finalmente sollievo ai cittadini livornesi.

E’ evidente che non saremo soddisfatti fino a che tutti i cittadini di Livorno che hanno subito ingenti danni riceveranno il giusto risarcimento. Qui ci sono famiglie in grandi difficoltà e imprese in ginocchio. Il governo di prima ha dimostrato scarso interesse per questa questione, siamo sicuri che il governo del cambiamento sbloccherà la situazione”.

——