Rimigliano, spaccio nei boschi: 5 persone segnalate

29 Gennaio 2025

San Vincenzo (Livorno) 29 gennaio 2025

Nell’ambito dei costanti servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti disposti dal Comando Provinciale di Livorno, i carabinieri della Stazione di San Vincenzo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino, hanno segnalato alla competente Prefettura 5 uomini, di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, poiché sorpresi con modiche quantità di stupefacenti di vario genere destinate all’uso personale.

In ottica antidegrado e di prevenzione dei reati soprattutto connessi al fenomeno dello spaccio nei boschi, seguendo le linee dettate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, i carabinieri del locale Comando Provinciale attraverso i reparti territoriali dipendenti hanno incrementato i servizi di controllo del territorio anche in quelle aree boschive che talvolta rischiano di essere adibite a piazze di spaccio. Proprio nell’ambito dell’intensificazione di tali servizi preventivi condotti nell’area adiacente il parco di Rimigliano ed aree rurali limitrofe, non lontano dalla pubblica via, i carabinieri hanno sottoposto a controllo diverse persone di passaggio con atteggiamento sospetto riguardo al contesto e che avevano lasciato presagire condotte illecite. Fra questi i cinque suddetti sono stati sorpresi in possesso di diverse dosi di vari tipi di droghe: cocaina hashish e marijuana. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per le successive analisi e distruzione, mentre a carico dei predetti, sono state avviate le previste segnalazioni agli uffici competenti della Prefettura di Livorno di assunzione per uso personale a scopo non terapeutico.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno proseguirà, con cadenza regolare, ad ulteriori controlli a tappeto anche su altre aree boschive rurali in prioritaria salvaguardia della pubblica sicurezza al fine di mantenerne la libera fruibilità a favore della cittadinanza.