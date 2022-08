Rimini, due sorelle travolte ed uccise da un treno a 15 e 17 anni

Home

1 Agosto 2022

Rimini 1 agosto 2022

E’ così che sono morte così Giulia e Alessia Pisanu, sorelle di Madonna di Castenaso nel Bolognese. Erano le 06. 40 quando l’impatto con il freccia rossa alla stazione di Rimini non ha lasciato alle due sorelle

Difficile stabilire l’esatta dinamica di una disgrazia che si è consumata sotto gli occhi dei passeggeri in attesa del treno: secondo la testimonianza delle poche persone presenti a quell’ora della mattina, una delle due ragazze era ferma sui binari mentre l’altra si era seduta sulla banchina forse per scendere, superare i 50 centimetri di cemento che la separavano dalla sorella e cercare di salvarla o forse per aiutarla a risalire

Sul posto la Polfer, gli agenti della Questura, la scientifica della polizia di stato, i carabinieri di Riccione e i vigili del fuoco di Rimini

La Polfer di Rimini sta indagando per far luce su quanto accaduto con l’aiuto delle telecamere hanno potuto vedere le ragazze entrare in stazione, ma non il momento dell’impatto. La ricostruzione dei momenti immediatamente precedenti l’impatto è stata fatta solo grazie alle testimonianze delle persone presenti

