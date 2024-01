Home

Rimodulazione servizio TPL, Filt-Cgil chiede un incontro urgente

11 Gennaio 2024

Livorno 10 gennaio 2024 – Rimodulazione servizio TPL, Filt-Cgil chiede un incontro urgente

Lunedì 8 gennaio è entrata in vigore nella provincia di Livorno la rimodulazione del servizio di TPL denominato T2 e legata a un progetto più ampio su base regionale.

In merito la Rsa Filt-Cgil in Autolinee Toscane dichiara:

“Il progetto T2, voluto dalle amministrazioni locali, ha visto la soppressione di alcune linee “storiche”, la creazione di linee nuove e importanti modifiche agli orari sulle linee rimaste.

Si tratta, di fatto, di una rivoluzione nel trasporto pubblico locale, che ci aveva da subito visto scettici sull’efficacia, e che alla prova dei fatti sta mostrando alcune lacune, anche gravi, con coincidenze non più esistenti e passeggeri rimasti “appiedati” (ad esempio da Piombino per Canneto delle 17 oppure studenti rimasti a Castellina Marittima alle 14).

Un progetto di tale portata, avrebbe senza dubbio necessitato di analisi sui flussi dei trasportati più attente e approfondite e le tempistiche non dovevano essere legate a mere volontà politiche.

Per tale motivo, al fine di evitare che i lavoratori siano utilizzati come capro espiatorio, la Filt-Cgil chiede un incontro urgente per trovare tutte le soluzioni idonee a tutela di trasportati e lavoratori.

