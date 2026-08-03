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Cronaca

Aree pubbliche

Rimossa auto utilizzata a giaciglio e presumibilmente, anche come luogo di spaccio

Aree pubbliche

3 Agosto 2026

Rimossa auto utilizzata a giaciglio e presumibilmente, anche come luogo di spaccio

Livorno 3 agosto 2026

Rimossa auto abbandonata in via Gobetti

Ormai il veicolo da tempo risultava fermo in Via Gobetti nel quartiere Corea non distante dall’edificio scolastico e dalle case. Gli abitanti avevano visto che alcuni soggetti vi entravano ed uscivano in orari diurni e notturni. Per questo avevano avvisato il comando della Polizia Municipale che, supportato dagli Ispettori Ambientali di AAMPS/Retiambiente, è prontamente intervenuta provvedendo alla rimozione del veicolo risultato abbandonato. A seguito delle opportune indagini si è constatato che il veicolo era utilizzato anche come giaciglio e, presumibilmente, come luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo dapprima gli operatori di AAMPS/Retiambiente hanno provveduto alla rimozione di rifiuti risultati anche infiammabili, alla disinfezione e alla pulizia dell’abitacolo della vettura e allo spazio circostante permettendo poi alla Polizia Municipale di rimuoverla liberando l’area tornata pulita.

Per contribuire al decoro della città:

Pronto Intervento Polizia Municipale: 0586820420

Degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Abbandono rifiuti: coperativapm@comune.livorno.it, ispettori@aamps.livorno.it, info@aamps.livorno.it, numero verde AAMPS: 800 031 266.