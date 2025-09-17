Rimossa la balena spiaggiata alla Terrazza Mascagni (Video)

Home

La balena dalla Terrazza Mascagni arriva alla banchina 12 del porto

È arrivata alla banchina 12 del porto la carcassa della balena spiaggiata alla Terrazza Mascagni. Dopo ore di lavoro, l’operazione di traino, affidata alla ditta Neri con il supporto del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco e sotto il coordinamento del Comune di Livorno, si è conclusa con successo. Sul posto hanno operato anche la Protezione Civile provinciale e la Capitaneria di Porto.

La carcassa è stata presa in carico dalla ditta Bettarini, incaricata del sollevamento, e dalla ditta Petracchi, specializzata nelle delicate operazioni di sezionamento e smaltimento secondo le procedure previste dalla legge.

L’intervento, condotto in via d’urgenza, ha richiesto un grande sforzo di coordinamento tra enti, ditte e operatori specializzati, per garantire non solo l’efficacia delle operazioni, ma anche la sicurezza e il rispetto delle normative in materia di gestione di cetacei spiaggiati.