Rimosse 51 biciclette abbandonate, come segnalarle al Comune

Aree pubbliche

19 Febbraio 2022

Bici abbandonate, costante impegno della Polizia Municipale contro il degrado urbano

Livorno, 19 febbraio 2022 – Prosegue l’impegno della Polizia Municipale di Livorno nel contrasto all’abbandono di rottami e veicoli lasciati in rovina.

Dall’inizio dell’anno sono 51 le biciclette abbandonate fatte rimuovere da strade e piazze della città con la collaborazione di Aamps e, ovviamente, grazie anche alle segnalazione dei cittadini.

Gli interventi anti-degrado si sono svolti in:

piazza Matteotti, via Roma, vicolo delle Rimesse, via S. Carlo, via Marradi, Borgo Cappuccini, via dei Carrozzieri, viale della Libertà, via Mangini; via Demi, via Grecia, piazza Damiano Chiesa, largo del Mercato ortofrutticolo, via Gobetti, via Sant’Andrea; piazza della Repubblica, via Santa Barbara, via Novelli, via Cantini, via Ernesto Rossi; via Maggi, corso Amedeo, via Paoli, viale Marconi, via Sproni, piazza Grande.

La Polizia Municipale ha fatto un bilancio anche degli interventi di questa stessa tipologia portati a termine nell’anno passato.

Nel corso del 2021 – questi i dati diffusi dalla comandante Annalisa Maritan – sono stati 382 i rottami di biciclette rimossi, grazie ad un costante impegno che ha contribuito a migliorare il decoro e la sicurezza dei quartieri.

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito ai cittadini a parcheggiare le biciclette correttamente, evitando di porre ostacoli sui marciapiedi che rendono poco sicuro il passaggio di pedoni, carrozzine e passeggini, e a conferire correttamente le bici non più utilizzabili presso i centri di raccolta di Aamps. “Le biciclette abbandonate – spiega l’assessora all’ambiente e alla mobilità Giovanna Cepparello – oltre a creare degrado, tolgono posti ai ciclisti nelle rastrelliere”.

Per segnalare rottami abbandonati i cittadini possono scrivere a:

poliziamunicipale@comune.livorno.it

segnalali@comune.livorno.it

