Home

Cronaca

Aree pubbliche

Rimossi 13 veicoli abbandonati, tra questi un autocarro e un’auto pieni di rifiuti

Aree pubbliche

27 Dicembre 2022

Rimossi 13 veicoli abbandonati, tra questi un autocarro e un’auto pieni di rifiuti

Livorno, 27 dicembre 2022 – 13 mezzi abbandonati in città rimossi dall’Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale insieme alla Polizia Municipale, all’ufficio Segnala-LI e ad Aamps

13 veicoli, abbandonati da anni in varie parti della città, sono stati rimossi in questi giorni con ordinanza emessa dall’Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale del Comune di Livorno, a seguito di accertamenti della Polizia Locale su veicoli in stato di abbandono. In pratica si è trattato di una azione coordinata tra uffici: Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale, Polizia Municipale, Ufficio Segnala-Li e Aamps.

Come detto, in seguito ai verbali, l’Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale ha avviato i procedimenti previsti dalle norme vigenti (art. 192, D. Lgs. 152/2006) finalizzati all’emissione di ordinanza sindacale per la rimozione e lo smaltimento dei veicoli abbandonati e classificati come rifiuti.

Dal momento che i proprietari dei veicoli destinatari delle ordinanze sindacali, non hanno provveduto alla rimozione dei mezzi nei tempi previsti; gli uffici comunali hanno affidato il servizio di rimozione a una ditta di demolizione autorizzata (Autodemolizione Livornese) ed hanno multato gli stessi proprietari.

I 13 veicoli rimossi, erano, nello specifico, 1 autocarro, 6 auto e 6 motoveicoli e si trovavano nelle seguenti strade:

via Costanza, via Tito Speri, via Fratelli Cervi, via Provinciale Pisana, via Ciro Menotti, via Niccolò Stenone.

L’autocarro rimosso in via Costanza e una Fiat Punto rimossa in via Menotti, erano colmi di rifiuti

L’intervento degli uffici è stato dunque più complicato in quanto dapprima è stata effettuata la pulizia dei due mezzi da parte di Aamps e successivamente si è provveduto alla rimozione dei due veicoli.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin