Rimossi dalla municipale 22 veicoli a motore e 57 biciclette negli ultimi 15 giorni di novembre

6 Dicembre 2024

Livorno, 6 dicembre 2024 Rimossi dalla municipale 22 veicoli a motore e 57 biciclette negli ultimi 15 giorni di novembre

Durante il controllo del territorio la Polizia Municipale rileva la presenza di rottami sulla pubblica via che degradano l’ambiente urbano e rappresentano un pericolo per gli utenti della strada nonchè possibile fonte di inquinamento.

Nelle ultime due settimane di novembre la Polizia Municipale ha rimosso ed avviato a rottamazione 22 veicoli a motore ed in particolare due autovetture e 20 veicoli a due ruote.

Gli scooter fuori uso sono stati individuati in varie parti della città ma ben 7 erano in zona Salviano e 6 in zona Pontino.

Sono inoltre stati rottamate 57 biciclette non utilizzate da tempo e lasciate sulla pubblica via o nelle rastrelliere senza più essere utilizzati.

In questi casi le bici – rimosse da via Solferino, via Castelli, via del Leone, via Palli, piazza della Vittoria, via Chiusa, Piazza Attias, via Mentana, piazza XX Settembre, piazza G. Italia, piazza Mazzini, viale Carducci, via Gori , via Sproni, via dei Carrozzieri, via Giuliana , via del Fantasia, via Duca Cosimo, Fiume, Fante, Grande, S. Andrea, via dell’Unghero, pizza della Repubblica, via Mentana ,Piazza Garibaldi, – sono stati subito smaltiti da Aamps come residui ferrosi per essere riciclati.

I veicoli fuori uso ed i velocipedi vecchi sono stati segnalati anche dai cittadini e dai Consigli di zona mediante l’indirizzo dedicato segnalaLi@comune.livorno.it

Per aumentare la pulizia ed il decoro cittadino la Polizia Municipale ha svolto 6 servizi di assistenza allo spazzamento Aamps ed inviato 27 richieste di intervento e pulizia per rifiuti sparsi che Aamps ha subito preso in carico e gestito.