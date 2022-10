Home

“Rimozione camper, bene gli annunci ma in viale della Libertà stiamo ancora aspettando”

11 Ottobre 2022

“Rimozione camper, bene gli annunci ma in viale della Libertà stiamo ancora aspettando”

Livorno 11 ottobre 2022

La lettera

“E’ notizia di ieri che l’assessore alla mobilità urbana, Giovanna Cepparello ha annunciato in consiglio comunale l’intenzione di provvedere verso la sosta abusiva dei camperisti in piazza Borrani ad Antignano.

Bene, questo annuncio mi ha riportato alla memoria un annuncio analogo fatto in estate. Era il 18 agosto quando il sindaco Luca Salvetti prometteva lo sgombero dai camper e roulotte “abusive” dal parcheggio di viale della Libertà. Non solo prometteva lo sgombero, ma annunciava anche l’installazione di sbarre per evitare l’ingresso ai camper.

Riprendendo alcune frasi scritte nel vostro articolo del 18 agosto

1 L’accesso al parcheggio sarà consentito soltanto alle automobili e per questo collocheremo all’ingresso una sbarra che impedisca l’ingresso di mezzi di altezza superiore, come camper e roulotte. Non sarà possibile farlo subito, ma confidiamo di procedere in tempi ragionevolmente brevi

2 Il Sindaco rivolge la richiesta e l’indicazione alle persone che hanno stabilito le loro roulotte nel parcheggio di viale della Libertà di allontanarsi quanto prima e liberare l’area, che anche stamani è stata oggetto di un intervento della Polizia Municipale e di Aamps

3 Nei prossimi giorni la Polizia Municipale e le unità di strada del servizio sociale faranno nuovi tentativi di persuasione, ma di fronte al persistere di un atteggiamento non collaborativo saremo costretti a rimuovere i mezzi. Speriamo sinceramente di evitare di dover ricorrere a questa soluzione

Bene, sono passati quasi 2 mesi e nel parcheggio in viale della Libertà ci sono ancora Roulotte ma soprattutto continuano ad esservi parcheggiati i camper.

Ora capisco che per rimuovere i mezzi e mandare via delle persone ci vuole del tempo anche se dall’annuncio sembrava una cosa a breve termine però; per mettere una sbarra che impedisce l’accesso ai camper, in tempi burocratici quanto ci vuole?

Signor Sindaco e signora assessore, non dimenticatevi di viale della Libertà”

Di seguito alcune foto dell’area piena di camper parcheggiati e di roulotte

