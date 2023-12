Home

7 Dicembre 2023

Livorno 7 dicembre 2023 – Rimozione rifiuti Ex Lonzi, Gazzetti (PD): "Obiettivo importante raggiunto grazie a impegno della Regione"

«Voglio esprimere grandissima soddisfazione per la notizia diffusa in queste ore dall’assessore regionale all’ambiente Monia Monni che ha annunciato l’avvio delle operazioni di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti ancora stoccati nell’area della ex Lonzi Metalli a Livorno.

Si tratta di un obbiettivo che ci eravamo posti insieme all’Amministrazione Comunale e che si concretizza grazie al lavoro messo in campo dall’assessora Monni che vede la Regione farsi carico di questa criticità sostituendosi ‘in danno’ al soggetto responsabile.

L’incarico, come si legge nella nota diffusa dall’assessore, è affidato dopo gara di evidenza europea a RTI Herambiente Servizi Industriali srl (mandataria), che avrà 120 giorni per allestire il cantiere e liberare il sito.

Nell’area di stoccaggio, chiusa a seguito di un’inchiesta giudiziaria alla fine del 2017, si trovano ancora circa 6500 tonnellate di rifiuti di vario genere.

Come ha spiegato l’assessore Monni una parte dei rifiuti presenti nella Lonzi Metalli al momento del sequestro dell’area da parte della magistratura erano già stata rimossi tempo fa sempre dalla Regione, in collaborazione con il Comune di Livorno.

“Ora – commenta l’assessore Monni – inizia il ripristino definitivo dell’area, con la rimozione della notevole quantità di rifiuti ancora rimasti e la successiva bonifica”.

L’intervento, come si legge ancora nel comunicato diffuso dalla Regione, avrà un costo di circa 3 milioni di euro e sono già state avviate le procedure legali da parte della Regione per il recupero delle risorse.

Voglio davvero ringraziare il Presidente Giani per la scelta di sostenere questa soluzione e l’assessore Monni per lo suo straordinario ed instancabile lavoro, portato avanti sempre in costante ascolto del territorio e che onora gli impegni che in questi anni avevamo assunto nei confronti dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd , in merito all’avvio dei lavori di recupero e smaltimento rifiuti nell’area ex Lonzi Metalli a Livorno.

