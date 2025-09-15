Home

Rimpatriati due giovani egiziani pluripregiudicati, il 18enne aveva un curriculum criminale pesante: Spaccio e rapine con storditore elettrico

15 Settembre 2025

Livorno 15 settembre 2025

La Polizia di Stato di Livorno ha proceduto ad espellere e rimpatriare due cittadini egiziani pluripregiudicati nonostante la giovane età.

Uno dei due, ventenne, era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere poiché recentemente coinvolto nell’operazione di Piazza Garibaldi, volta a debellare lo spaccio di stupefacenti, aveva inoltre a suo carico precedenti segnalazioni per detenzione e cessione di stupefacenti.

L’altro, diciottenne, anch’egli coinvolto nella medesima operazione, era parimenti sottoposto a custodia cautelare per due episodi di rapina imputatigli, uno ai danni di una donna ed uno ai danni di un coetaneo appena diciottenne, quest’ultimo episodio compiuto mediante il possesso di uno storditore elettrico. Egli, ancorchè giovanissimo, si è inoltre contraddistinto per svariate condotte criminali rapidamente susseguitesi in un arco di tempo relativamente breve, anche inerenti la detenzione e spaccio di stupefacenti; a margine di tali condotte aveva anche ricevuto l’ammonimento da parte del Questore e il contestuale rigetto della richiesta del permesso di soggiorno.

L’Ufficio Immigrazione, con la collaborazione dell’A.G., è riuscito con un gran lavoro di coordinamento ad espellere e rimpatriare i soggetti, prelevandoli dal carcere nella giornata di venerdì 12 giugno e accompagnandoli con successo alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, dove gli stessi sono stati imbarcati su charter diretto a Il Cairo.