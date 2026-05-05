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Cronaca

Rimpatriato noto pluripregiudicato tunisino presente da anni sul territorio livornese

Cronaca

5 Maggio 2026

Rimpatriato noto pluripregiudicato tunisino presente da anni sul territorio livornese

Livorno 5 maggio 2026 Rimpatriato noto pluripregiudicato tunisino presente da anni sul territorio livornese

La Polizia di Stato di Livorno, nella giornata di lunedì 4 maggio, ha rimpatriato un cittadino tunisino, noto pluripregiudicato, presente da anni sul territorio Livornese. Lo straniero, contraddistintosi in molteplici occasioni per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato fermato dalle volanti del locale U.P.G.S.P. della Questura di Livorno nella mattinata di sabato 2 maggio e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Dopo aver istruito gli atti e aver proceduto alla sua espulsione, a seguito della positiva convalida del rimpatrio da parte del Giudice di Pace, lo stesso è stato accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino ove è stato imbarcato sul volo diretto per Tunisi.