12 Ottobre 2024

Livorno 12 ottobre 2024 – Rinasce l’Ippodromo Caprilli: nuovi progetti in cantiere. Livorno Pioniere del Partenariato Pubblico-Privato

La conferenza stampa che si è svolta a Livorno ha visto la partecipazione del sindaco Luca Salvetti, del proprietario di Sistema Cavallo Silvio Toriello, dell’amministratore delegato della società Alessandro Lazzaro e del dirigente comunale Enrico Montagnani. L’evento è stato l’occasione per fare il punto sulla riapertura dell’ippodromo “Federico Caprilli” e sugli sviluppi futuri della struttura.

Il sindaco Luca Salvetti ha ripercorso il percorso che ha portato, dopo sei anni di chiusura e abbandono, alla riapertura dell’ippodromo. Ha ricordato come, inizialmente, la struttura sia stata utilizzata per ospitare eventi e manifestazioni, e successivamente, nel novembre del 2021, si sia ripresa l’attività ippica. Il primo cittadino ha sottolineato con orgoglio che negli ultimi tre anni il numero delle corse e la partecipazione del pubblico sono cresciuti costantemente, riportando il “Caprilli” a un ruolo di rilievo nel panorama ippico italiano.

Silvio Toriello, nel suo intervento, ha espresso gratitudine all’amministrazione comunale e al sindaco Salvetti per la fiducia accordata a Sistema Cavallo, sia durante la prima assegnazione per la gestione del triennio, sia in occasione dell’affidamento ventennale che ha seguito il bando di partenariato pubblico-privato. Toriello ha evidenziato come, in entrambe le situazioni, Sistema Cavallo sia stata l’unica società a presentare un’offerta, segnando una novità storica per l’Italia. Infatti, Livorno è la prima città del Paese ad applicare la formula del partenariato pubblico-privato per la gestione di un ippodromo, una scelta indicata come preferenziale dal direttore generale dell’ippica per il MASAF, Remo Chiodi. In tal modo, la città toscana ha aperto la strada a una gestione innovativa nel contesto ippico nazionale.

Parlando dei lavori futuri, Toriello ha annunciato che, entro la fine dell’anno, saranno avviati solo alcuni interventi marginali, poiché da novembre a gennaio si terrà la riunione delle corse autunno-invernale. Tuttavia, al termine della stagione, i lavori procederanno a pieno regime. Le prime opere riguarderanno la riapertura del bar e del ristorante situati al centro dell’ippodromo, insieme alla rifunzionalizzazione del sottopassaggio, delle scuderie e della pista d’allenamento. L’obiettivo è aumentare il numero dei box disponibili, passando dagli attuali 64 a 240. “L’ippodromo – ha concluso Toriello – sarà non solo un luogo dedicato agli appassionati di ippica e corse, ma anche uno spazio polifunzionale che accoglierà molteplici iniziative. Il Comune sarà sempre coinvolto, mentre il MASAF vigilerà sulle attività ippiche.”

Il dirigente comunale Enrico Montagnani ha spiegato alla stampa che lo strumento del partenariato pubblico-privato esisteva già, ma le recenti normative ne hanno consentito un uso più efficace. Il lungo iter amministrativo si è concluso nelle scorse settimane con l’aggiudicazione a Sistema Cavallo, che ha presentato una proposta migliorativa rispetto a quanto richiesto dal bando. Montagnani ha inoltre aggiunto che, alla scadenza dei 20 anni di gestione, la struttura tornerà interamente nelle mani dell’amministrazione comunale, arricchita dalle migliorie apportate durante questo periodo.

Alessandro Lazzaro, neo amministratore delegato di Sistema Cavallo, ha sottolineato che tutti gli interventi di miglioramento saranno realizzati senza alcun costo per la collettività e saranno concentrati su due aree principali. Da una parte, la rifunzionalizzazione dell’ippodromo per le attività ippiche, incluso l’impianto di illuminazione permanente, che manterrà comunque la caratteristica di mobilità per poter essere utilizzato in vari contesti. Dall’altra, l’ippodromo sarà trasformato in una struttura multifunzionale, capace di ospitare diverse attività e spettacoli, con particolare attenzione ai giovani. Verranno organizzati percorsi didattici in collaborazione con le scuole, si istituirà una scuola di equitazione e si punterà molto anche sull’ippoterapia. Inoltre, sarà riaperta l’agenzia ippica, che tornerà a far parte integrante dell’ippodromo.

Lazzaro ha concluso il suo intervento accennando a una sinergia con la città di Livorno: “Con il sindaco abbiamo già individuato un progetto importante. Il 12 luglio, anniversario della nascita di Amedeo Modigliani, sarà una data speciale. Sarà un sabato che precederà una giornata di corse domenicali, ma non voglio svelare troppo. Solo una cosa: una delle massime di Modigliani era ‘Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni’, e noi faremo di tutto affinché i livornesi riabbiano l’ippodromo che stanno sognando.”

Infine, è stato presentato il calendario delle corse autunno-invernali all’ippodromo “Federico Caprilli”, che si svolgeranno nelle seguenti date:

Sabato 16 novembre

Sabato 23 novembre

Sabato 30 novembre

Sabato 7 dicembre

Sabato 14 dicembre

Sabato 21 dicembre

Sabato 28 dicembre

Venerdì 3 gennaio

Venerdì 10 gennaio

Il futuro dell’ippodromo si preannuncia ricco di novità, con un’attenzione particolare non solo alle attività ippiche, ma anche alla valorizzazione della struttura come punto di riferimento per l’intera comunità.

