30 Giugno 2024

Rincasa con bici rubata, denunciato per ricettazione

Donoratico (Livorno) 30 giugno 2024 – Rincasa con bici rubata, denunciato per ricettazione

I Carabinieri del Comando Stazione di Donoratico, , hanno denunciato alla locale A.G. un 38enne della zona, con precedenti di polizia, poiché gravemente indiziato del reato di ricettazione.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, in orario notturno, si sarebbe appropriato di una bicicletta da donna nuova, del valore di oltre 300 euro, lasciata dalla proprietaria nel proprio cortile.

Dopo essersi accorta del furto, la vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini.

Avvalendosi dell’approfondita conoscenza del territorio, i sospetti si sono concentrati sull’indagato, ben noto ai militari per altre vicende che l’hanno visto coinvolto di recente in quel territorio e, a distanza di una decina di minuti dalla denuncia, i militari hanno fermato il presunto autore mentre rincasava con la stessa bicicletta ben descritta dalla signora.

Una volta identificato sono stati effettuati accertamenti sul mezzo per poter accertare la plausibilità delle pretese della vittima, al termine dei quali la bici è stata restituita alla legittima proprietaria e per il 38enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Livorno per ricettazione.