Rinforzi alla polizia, CGIL: “Attenzione per ora rimpiazzi di pensionamenti e trasferimenti, per il resto si vedrà a fine mese”

15 Giugno 2025

Livorno 15 giugno 2025

Il piano di distribuzione del personale della Polizia di Stato di giugno prevede l’assegnazione di 10 agenti al Commissariato di Cecina, 6 agenti al Commissariato di Piombino e 1 agente alla Polizia Stradale di Livorno.

Certamente arriveranno 6 allievi agenti a Cecina e 4 a Piombino. Il resto si vedrà! Attenzione però perchè non si tratta di rinforzi, come qualcuno potrebbe far credere, ma di rimpiazzi se si considerano le uscite per pensionamenti e trasferimenti. Solo a fine mese potremo scoprire il saldo reale dell’organico.

Nessuna assegnazione agli atri Commissariati PS distaccati di Rosignano e Portoferraio malgrado le molteplici necessità in quei territori a forte vocazione turistica soprattutto nel periodo estivo.

Non è andata bene nemmeno alla Questura di Livorno così come alla Polizia Stradale, Postale, Ferroviaria e di Frontiera. Nessuna assegnazione al momento.

La sicurezza, di cui tanti parlano e di cui i cittadini hanno diritto, si fa soprattutto con le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine ben preparate ed equipaggiate. Tutto il resto serve a poco. Lo dichiara Giovanni Chirico segretario provinciale SILP CGIL Livorno