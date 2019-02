Home

Rinnovati i progetti sul quartiere Garibaldi, In arrivo “Garibaldi Top” e “Effetto Pop”

11 febbraio 2019

Sicurezza partecipata

L’amministrazione presenta le iniziative 2019 “Garibaldi Top” e “Effetto Pop” insieme a Confesercenti, Sociolab, il CCN Antico Borgo Reale e il Comitato ViviGaribaldi

Livorno 11 febbraio 2019. L’amministrazione comunale ha stanziato ulteriori risorse per proseguire la riuscita esperienza dei progetti di sicurezza partecipata e animazione socio-culturale del quartiere Garibaldi. Con l’inizio del 2019 prenderanno così vita “Garibaldi Top”, seguito del percorso “Sicurezza in Garibaldi”, e “Effetto Pop”, progetto in partenariato con il Comune di Rosignano Marittimo, finanziato dalla Regione Toscana. Le iniziative si inseriscono nel quadro degli interventi dell’amministrazione sul quartiere che riguardano anche le baracchine di Piazza Garibaldi. Per una di queste la giunta ha deciso il mantenimento nella disponibilità esclusiva del Comune per farne un presidio fisico utile ai progetti di rigenerazione urbana dell’area.

GARIBALDI TOP. Con 16mila euro affidate a Confesercenti, il Comune assicura la possibilità di uno scorrimento della graduatoria dei progetti di animazione e spettacolo presentati per la call “Garibaldi Top” del maggio 2018. Tra le azioni previste a cura dei tre aggiudicatari – Arci Livorno, Riusofficina e OPS – una programmazione culturale negli spazi pubblici del quartiere tra aprile e luglio 2019.

EFFETTO POP. Progetto in partenariato con il Comune di Rosignano Marittimo, risultato vincitore di un bando di finanziamento regionale. Tramite un contributo di 10mila euro il progetto prevede un’attività di co-progettazione con le realtà attive nel quartiere finalizzata alla definizione di azioni che avranno una ricaduta collettiva per rispondere a tre obiettivi diversi: vivere il quartiere, per far tornare Piazza Garibaldi un punto di riferimento della socialità cittadina; creare una “piazza di tutti”, per coinvolgere i cittadini di origine straniera nella socialità dell’area e migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza del quartiere.

“La situazione sicurezza nel quartiere Garibaldi è migliorata grazie ad un lavoro sinergico tra istituzioni, cittadini e commercianti, dove i progetti di rigenerazione urbana promossi dal Comune e dalla Regione insieme a Confesercenti, hanno avuto un ruolo decisivo, al pari dell’intensa attenzione che le forze dell’ordine hanno assicurato alla zona, per la quale ringrazio il Prefetto e il Questore – così Stella Sorgente, vicesindaca di Livorno, in conferenza stampa -.Questo percorso generativo doveva proseguire, dopo la conclusione del progetto del Centro Artistico il Grattacielo molto apprezzato nel quartiere, e ci siamo impegnati a riguardo trovando sempre sponda anche nell’assessore regionale Bugli che ringrazio. Era doveroso, perché sappiamo che, al primo disimpegno di uno qualsiasi di questi attori protagonisti sulla scena della rinascita di Garibaldi, si rischierebbe un ritorno ad un quadro degradato che dobbiamo lasciarci alle spalle”.

“Proprio come presidio civico abbiamo deciso di tenere nella disponibilità del Comune la baracchina numero 20 e di destinarla a sostegno di questi progetti di rigenerazione, come una sorta di portierato di quartiere” ha concluso Sorgente consegnando simbolicamente le chiavi a Daniela Carboncini del CCN Antico Borgo Reale.

“Voglio sottolineare in questo percorso l’apporto fornito dal CCN, nato in questi anni su nostra sollecitazione – ha aggiunto Paola Baldari, assessore al commercio -. La nostra attenzione alla riqualificazione dell’area passa anche dalle baracchine e come giunta abbiamo deciso che serve una discontinuità. Passeremo alle concessioni su progetto, per dare maggiore garanzia di qualità d’offerta”

Annalisa Coli, referente Confesercenti per “Garibaldi Top” ha precisato “Siamo contenti di questo prolungamento sul progetto. Il lavoro fatto in Garibaldi è un’eccellenza da preservare. Come associazione di categoria del commercio ne gioiamo perché è un scelta che va nella direzione di aiutare in modo indiretto le imprese del quartiere. Faccio presente che nel corso del 2018 solo in piazza sono state aperte due nuove attività, anche grazie al nuovo clima che si respira. Rimane comunque la necessità di allargare la prospettiva e di andare a scovare e mettere in pratica strumenti più direttamente funzionali a favorire l’apertura di nuove imprese, ragionando di sgravi, agevolazioni e servizi più efficienti”.

“Abbiamo visto nascere e crescere questo percorso – ha dichiarato Lorenza Soldani di Sociolab – e nonostante l’impossibilità da parte di un progetto di cambiare il quartiere, i benefici si sono visti e il primo evidente è una rete di soggetti propositivi che collaborano costantemente per trovare soluzioni”. “Con “Garibaldi Top” ridefiniremo in chiave più attuale i progetti ripescati dalla graduatoria di maggio: Arci Livorno, Riusofficina e OPS. Le prime iniziative si vedranno già dalla fine di marzo e copriranno anche il periodo estivo dove l’animazione del quartiere ha anche una funzione di presidio – ha precisato Soldani -. “Effetto Pop” prevede invece ideazione sul quartiere e co-progettazione con le realtà esistenti e per dare avvio al tutto abbiamo pensato ad una festa in piazza, occasione per celebrare la consegna delle chiavi della baracchina n.20. Data e orario saranno comunque pubblicate a breve sulla pagina facebook “Garibaldi Top”, come ogni altra notizia o evento su entrambi i progetti”.