Rinnovo Aia stabilimento Solvay, RSU: “E’ un riconoscimento ai miglioramenti nell’ambito della salute, sicurezza e ambiente”

27 Gennaio 2022

Rosignano (Livorno), 27 gennaio 2022

La nota delle RSU Solvay e cantieri in merito al rinnovo AIA dello stabilimento Solvay

“Il parere favorevole, rilasciato dal Ministero della Transizione Ecologica, alla Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento Solvay Italia di Rosignano, rappresenta il giusto e concreto riconoscimento al Sito e agli sforzi compiuti in questi anni per migliorare costantemente la propria sostenibilità nell’ambito della salute, sicurezza e ambiente.

E’ un risultato reso possibile grazie agli ingenti investimenti che in questi anni il gruppo ha destinato al sito di Rosignano, all’impegno quotidiano e alla dedizione di ogni singolo lavoratore e lavoratrice nell’ambito del proprio ruolo.

Un miglioramento che ha coinvolto tecnologie, processi, cultura e comportamenti. E’ un risultato che rende merito anche ad un sistema di relazioni industriali maturo, che con responsabilità e fermezza ha saputo affrontare le difficili sfide del cambiamento di questi ultimi anni.

Questo atto autorizzativo rappresenta anche la miglior risposta a chi costantemente e strumentalmente attacca il sito di Rosignano e di riflesso l’operato di ogni singolo lavoratore, mettendo a repentaglio il futuro di tutto il parco industriale e dei suoi lavoratori. Abbiamo fiducia nel nostro operato, in quello delle amministrazioni pubbliche e degli enti di controllo chiamati a verificare il rispetto dei parametri previsti dalla legge e dalle norme. Questo abbiamo sempre fatto e questo continueremo a fare con attenzione, serietà e competenza.

Nella nostra determinazione siamo consapevoli che questa autorizzazione rappresenta semplicemente un nuovo punto di partenza che ci sfida a fare ancora di più e meglio nei prossimi anni, per i lavoratori che rappresentiamo, per il territorio circostante e per il futuro dei nostri figli. Siamo pronti ad affrontare le ulteriori difficili sfide con i fatti e con il duro lavoro quotidiano a difesa dello stabilimento di Rosignano e dei lavoratori che in esso lavorano e vivono”.

