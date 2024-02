Home

Cronaca

Rinnovo Ccnl lavoratori dei porti, giovedì 8 febbraio a Livorno assemblea dei portuali: “Il tavolo nazionale non sta fornendo le risposte sperate”

Cronaca

7 Febbraio 2024

Rinnovo Ccnl lavoratori dei porti, giovedì 8 febbraio a Livorno assemblea dei portuali: “Il tavolo nazionale non sta fornendo le risposte sperate”

Livorno 7 febbraio 2024 – Rinnovo Ccnl lavoratori dei porti, giovedì 8 febbraio a Livorno assemblea dei portuali: “Il tavolo nazionale non sta fornendo le risposte sperate”

Il tavolo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali non sta fornendo le risposte sperate, soprattutto in relazione agli aspetti normativi riguardanti la sicurezza, la progettualità per il rilancio del settore e non ultimi gli aspetti di natura economica.

Al momento le posizioni delle associazioni datoriali sono lontane dal soddisfare le rivendicazioni e le proposte avanzate dal tavolo sindacale a livello nazionale. Per questo motivo le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno organizzato un’assemblea dei lavoratori portuali per informarli sullo stato della trattativa e per ascoltare le loro domande e le loro proposte. L’assemblea si terrà giovedì 8 febbraio dalle 14 alle 16 presso la sala Montecitorio del Palazzo dei Portuali di Livorno. All’iniziativa parteciperanno anche i segretari Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti dei dipartimenti nazionali di settore.

Segreterie provinciali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin