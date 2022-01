Home

Rinnovo contrassegni, i cittadini interessati sono invitati ad attendere l’arrivo dell’avviso di pagamento

5 Gennaio 2022

Rinnovo contrassegni, i cittadini interessati sono invitati ad attendere l’arrivo dell’avviso di pagamento

Anche quest’anno la prima auto è esonerata dal pagamento e il rinnovo avviene automaticamente

Livorno, 4 gennaio 2022

L’Amministrazione comunale di Livorno, come già annunciato, ha prorogato dal 31 dicembre al 15 gennaio il termine per il rinnovo dei contrassegni ZTL e ZSC categoria residenti.

La spedizione postale degli avvisi di pagamento è tuttora in corso.

Sono a pagamento il secondo, il terzo e i successivi contrassegni del nucleo familiare, in quanto anche quest’anno l’autorizzazione per la prima auto è gratuita e il rinnovo avviene automaticamente. Pertanto, non è previsto l’invio di lettere di avviso relative alle prime auto.

Per il versamento, i cittadini interessati sono invitati ad attendere l’arrivo dell’avviso a casa, prima di contattare gli uffici o di recarsi agli sportelli comunali.

È infatti necessario utilizzare l’avviso di pagamento, dove è riportato il Codice Avviso (codice IUV) che identifica il pagamento e consente l’aggiornamento automatico della propria posizione nelle banche dati comunali.

È possibile utilizzare i principali canali di pagamento verso la Pubblica Amministrazione, compresa la piattaforma Iris della Regione Toscana (https://iris.rete.toscana.it/public/)

