Livorno, 7 gennaio 2024 – Rinnovo gratuito contrassegni ztl/zsc, ultima proroga tramite piattaforma online

È scaduto il 31 dicembre il termine per il rinnovo gratuito, tramite il nuovo portale online, dei contrassegni ztl/zsc categoria residenti prima auto.

L’Amministrazione comunale, per venire incontro ai cittadini che non hanno ancora rinnovato il permesso, ha stabilito di concedere un’ultima proroga, fino a sabato 10 febbraio.

Dopo questa data, le vecchie autorizzazioni prima auto scadranno, con il rischio concreto di essere sanzionati, non solo al passaggio ai varchi elettronici delle ztl ma anche in caso di sosta senza valida autorizzazione nelle zone a sosta controllata (le strade “con la lettera”).

Visto che i ripetuti avvisi e le sollecitazioni al rinnovo dei contrassegni prima auto non hanno sortito, su tanti cittadini, alcun effetto, l’Amministrazione sta valutando di fare ricorso anche ad una campagna di affissioni pubbliche.

Per fare il rinnovo occorre collegarsi al “ Portale ZTL, ZSC e contrassegno disabili ” (l’indirizzo internet diretto è https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/). Oltre alle credenziali SPID, CIE o CNS necessarie per l’accesso, chi procede al rinnovo deve avere a disposizione le scansioni o le immagini (vanno bene le foto scattate con il telefonino) della carta di circolazione (fronte retro) e della patente (fronte retro).

Per i cittadini assolutamente impossibilitati ad utilizzare lo SPID e le strumentazioni informatiche è disponibile un servizio di supporto presso lo Sportello della Mobilità (Palazzo Anagrafe 3° piano) su appuntamento da richiedere con messaggio Whatsapp al numero 342 662 8606 oppure telefonando al numero 0586 820333 il lunedì in orario 8-13 e 14–16, il martedì in orario 8-13 e 14–17.30, il giovedì 11-13 e 14–17.30, il venerdì 8-13.

Tramite il portale sarà possibile ottenere direttamente (e gratuitamente) sul proprio pc o smartphone il nuovo tagliando prima auto, da esporre sul cruscotto della vettura. Il nuovo permesso avrà validità illimitata, quindi non sarà più necessario provvedere al rinnovo tutti gli anni.

Ai residenti che nel corso dell’anno hanno già rinnovato il contrassegno per la prima auto è stata infatti inviata una mail con allegato il file del tagliando aggiornato, con riportata l’espressione “Scadenza illimitata”.

Questa nuova modalità di registrazione delle autorizzazioni consente all’Amministrazione di adeguarsi alla normativa nazionale e di avere un quadro aggiornato dei permessi effettivamente utilizzati, con controlli della sosta più efficienti a tutto vantaggio dei residenti in regola.

Permessi seconda e terza auto e permessi categorie professionali

I permessi a pagamento per seconde e terze auto del nucleo familiare e per le categorie professionali (medici, rappresentanti, giornalisti, enti, cooperative ecc) in corso di validità per l’anno 2023, sui quali era riportata la scadenza “31 dicembre 2023”, sono già stati recentemente prorogati fino al 29 febbraio 2024.