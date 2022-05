Home

Cronaca

Rinnovo rsu alla Sms: la Fiom si conferma la sigla più votata con oltre il 93% dei voti

Cronaca

5 Maggio 2022

Rinnovo rsu alla Sms: la Fiom si conferma la sigla più votata con oltre il 93% dei voti

Livorno 5 maggio 2022 – Rinnovo rsu alla Sms: la Fiom si conferma la sigla più votata con oltre il 93% dei voti

Al termine delle elezioni per il rinnovo della rsu alla Sms la Fiom-Cgil si conferma la sigla sindacale largamente più votata con oltre il 93% dei voti incassati. Un risultato importante, che permette alla Fiom di eleggere – così come avvenuto nelle elezioni precedenti – due delegati sindacali su due. La Sms è una ditta specializzata in manutenzioni meccaniche operativa all’interno della raffineria Eni di Stagno. L’azienda conta 35 dipendenti. Al termine delle elezioni per il rinnovo della rsu la quasi totalità dei votanti ha confermato in modo netto la propria fiducia nella Fiom. L’importante risultato è il frutto di un lavoro giornaliero, serio e costante, al servizio dei lavoratori. Ai due delegati sindacali eletti i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la segreteria Fiom-Cgil provincia di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin